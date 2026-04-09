Isaac del Toro se someterá a estudios tras caída en carrera

CIUDAD DE MÉXICO, 09-Apr-2026.- Isaac del Toro está consciente de lo grave que pudo haber sido la caída que le obligó ayer a abandonar la Itzulia Basque Country y por ello agradeció la respuesta de su equipo técnico y compañeros ciclistas del UAE Emirates, al tiempo que advirtió que regresará más fuerte.

El ciclista mexicano externó su sentir en redes sociales y confirmó que se someterá a más estudios médicos, como lo anunció la víspera su formación, para atender de la mejor manera las lesiones en su costado derecho y cadera.

"Tengo que ser positivo y estar agradecido de que no haya ocurrido algo peor. Me harán un seguimiento y estaré bajo control durante unas semanas y trataré de volver muy pronto y más fuerte, no puedo esperar para volver, gracias a todos por sus buenos deseos. Gracias a todos por sus mensajes, su atención y por creer en mí. Gracias a mis compañeros por estar siempre conmigo en las buenas y en las mejores", dice Del Toro en sus post.

Sin embargo, ni el número tres del ranking mundial de ruta de la UCI ni la formación emiratí precisan el tiempo que tomará su recuperación ni las carreras de las que se ausentará.

Después de la Vuelta al País Vasco, el "Torito" tenía contemplado competir en la Amstel Gold Race, en Países Bajos, así como en la Fléche Wallonne y Liége-Bastogne-Liége, ambas en Bélgica.