Isaac del Toro competirá en el Mundial de Ciclismo UCI 2026

Isaac del Toro asume su gran reto y se confirmó su presencia en el Mundial de Ciclismo de Ruta UCI 2026. Asimismo, Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista de México, dio a conocer al equipo que representará a México en la justa internacional que se realizará a finales de septiembre.

El originario de Ensenada, Baja California, llegará con gran ritmo tras su histórico tercer lugar en el Tour de Francia 2026 y su victoria en la Vuelta a Alemania.

Antes del Mundial de Ciclismo de Ruta UCI 2026, el mexicano tiene en el calendario participar en el Grand Prix de Québec, Canadá (11 de septiembre), y el Grand Prix Cycliste de Montréal (13 de septiembre).

En el Mundial de 2025, Isaac del Toro finalizó séptimo en ruta y quinto en la contrarreloj individual.

El ciclista mexicano es uno de los favoritos para ganar el título de ruta. Su compañero en el UAE Team Emirates, Tadej Pogacar, sufrió una fractura y su participación en el Mundial está en duda.

La carrera de ruta varonil élite se realizará el próximo 27 de septiembre, con un recorrido de 273.7 kilómetros en Montreal. El Mundial iniciará el 20 del mismo mes con la contrarreloj individual varonil y femenina.