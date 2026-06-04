Deja tristeza y consternación la partida de "El Artillero"

El deporte monclovense amaneció envuelto en tristeza este jueves tras confirmarse el fallecimiento del joven boxeador Isaías "El Artillero" Rodríguez Carrizales, quien perdió la batalla más difícil de su vida luego de sufrir un severo daño cerebral durante una función de box profesional celebrada el pasado fin de semana en Cuatro Cienegas.

A los 23 años de edad, el pugilista dejó de existir después de permanecer hospitalizado desde la madrugada del domingo, cuando fue trasladado de urgencia para recibir atención médica. Durante varios días, familiares, amigos, entrenadores y miembros de la comunidad boxística mantuvieron la esperanza de una recuperación favorable.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por familiares y por el personal del Gimnasio de Box Muñeko´s, semillero donde Isaías forjó su carrera deportiva. En redes sociales, rápidamente surgieron mensajes de solidaridad, muestras de cariño y reconocimiento hacia un joven que se ganó el respeto de compañeros, rivales y entrenadores por su disciplina, humildad y pasión por el boxeo.

"Estoy destrozado. Tantas cosas, vivencias y experiencias que vivimos dentro y fuera del boxeo. Gracias por ser parte de mi vida, de mi familia, el hermano que nunca tuve. Por siempre ser la mejor persona, la más maravillosa que pude conocer, el más disciplinado y leal. Aquí te seguiré esperando siempre a la misma hora para entrenar, carnal. Por siempre estarás en mi mente y corazón", escribió el entrenador Alex Ramos para despedirse de su pupilo y amigo.

"Hoy un día muy triste para mí, para mí hijo Carlos, para toda mi familia. No hay forma de entender lo sucedido y claro que de éste lado también se sufre, también duele. Dios lo reciba en su santa gloria y de fortaleza a su familia", publicó Alejandro Paz, entrenador de Juan Carlos "El Gallito" Celaya, el rival de "El Artillero" Rodríguez en la trágica pelea del pasado sábado.

Otros boxeadores locales también dejaron mensajes de despedida para Isaías Rodríguez, como la castañense Edith "La Elegida Ramos", quien señaló: "Nos toca despedir a un gran amigo. Isaías una persona ejemplar, trabajador, buen estudiante, buen hijo y un deportista que siempre mostró disciplina y entrega dentro y fuera del ring. Su ejemplo y su memoria permanecerán en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo. Descansa guerrero".

"El boxeo está de luto, se nos va un gran ser humano, un gran peleador de la vida y del ring", escribió el pugilista monclovense Isaac "Galileo" Guevera, mientras que el también peleador Pedro Martínez expresó: "Peleaste tu última batalla campeón, pero Dios te necesitaba allá arriba para seguir peleando eternamente. Toda la fortaleza a la familia y al Team Muneko´s.