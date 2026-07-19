El MetLife Stadium se llena de música en la clausura del Mundial 2026

El encargado de abrir el espectáculo fue el creador de contenido IShowSpeed, quien interpretó el tema oficial del Mundial; uno de los momentos más esperados llegó con la aparición de Post Malone.

El MetLife Stadium se convirtió este 19 de julio en el escenario de un espectáculo de talla internacional previo al silbatazo inicial de la Final de la Copa del Mundo 2026. Miles de aficionados disfrutaron de una ceremonia de clausura que combinó música, entretenimiento y la presencia de figuras reconocidas del ámbito artístico y deportivo.

¿Quiénes fueron los protagonistas de la ceremonia?

El encargado de abrir el espectáculo fue el creador de contenido y cantante IShowSpeed, quien interpretó el tema oficial del Mundial frente a un estadio completamente lleno, dando paso a una serie de presentaciones que elevaron el ambiente antes del duelo entre España y Argentina.

Detalles del evento en el MetLife Stadium

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 se llevó a cabo en el MetLife Stadium, donde miles de aficionados disfrutaron de un espectáculo inolvidable. La combinación de música y entretenimiento hizo de este evento un momento memorable para todos los asistentes.

Impacto de la música en la ceremonia

IShowSpeed, creador de contenido y cantante, abrió el evento con el tema oficial del Mundial, generando gran expectativa entre los asistentes. Post Malone, una de las figuras más esperadas, también se presentó, elevando el ambiente previo al emocionante duelo entre España y Argentina.