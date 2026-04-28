Sergio Canales se despide de Rayados y perfila regreso al futbol español

El futbolista Sergio Canales ha concluido oficialmente su etapa con Rayados de Monterrey, luego de que el equipo regiomontano anunciara su salida a través de sus plataformas oficiales.

Tras casi tres años en la Liga MX, todo indica que el mediocampista regresará a España para integrarse al Racing de Santander, operación que estaría pendiente únicamente de confirmación formal. Su inminente salida también influyó en su ausencia durante los últimos encuentros del equipo en el Clausura 2026, frente a Puebla y Santos.

Durante su paso por Monterrey, Canales se consolidó como una pieza clave tanto por su desempeño en el terreno de juego como por su liderazgo dentro del plantel. Su rendimiento constante lo llevó a convertirse en uno de los referentes del club e incluso en un ídolo para parte de la afición.

Momentos destacados en Monterrey

En lo deportivo, uno de los momentos más relevantes de su ciclo fue la final del Apertura 2024, en la que Rayados no logró coronarse tras caer ante el Club América. A nivel individual, el español deja cifras sobresalientes: disputó 118 partidos, marcó 46 goles y aportó 22 asistencias.

Impacto en la afición

Asimismo, tuvo participaciones destacadas en el Clásico Regio, donde logró anotar en cuatro ocasiones, reafirmando su peso en los encuentros más significativos para la afición del Monterrey.