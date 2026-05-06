Aguirre asegura que pacto de caballerosidad sigue en la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, salió al paso de las especulaciones tras el polémico encuentro entre Toluca y Chivas, asegurando de manera tajante que "nadie ha roto el pacto" de caballerosidad y respeto que impera entre los clubes y el combinado nacional.

Durante una comparecencia ante los medios, el estratega fue cuestionado sobre los recientes roces e incidentes ocurridos en el partido de la Liga MX, los cuales sugerían una posible fractura en las relaciones institucionales que podrían afectar las próximas convocatorias del "Tri". Aguirre desestimó estas versiones, calificándolas como ruidos externos que no alteran la planificación de su cuerpo técnico.

Aguirre desmiente rumores sobre la Selección

Sin afectaciones para la Selección, "El Vasco" enfatizó que la comunicación con las directivas de ambos equipos se mantiene abierta y profesional. Según el seleccionador, los incidentes deportivos propios de la competencia local no tienen por qué trasladarse al ámbito de la selección nacional, donde el objetivo común es el bienestar del fútbol mexicano.

"Hablé con la gente involucrada y puedo decirles que no hay ningún problema. Los acuerdos se mantienen y la disposición de los jugadores para venir a la Selección es total", declaró Aguirre, buscando poner fin a la controversia que dominó la agenda deportiva en los últimos días.

Rumbo a la Nations League

El técnico nacional aprovechó la oportunidad para señalar que sigue monitoreando de cerca el desempeño de los futbolistas de ambos planteles. A pesar de la intensidad y los reclamos vistos en el Toluca-Chivas, Aguirre reiteró que su criterio de selección se basará estrictamente en el momento futbolístico y la disciplina, sin dejarse influir por rencillas entre clubes. Este pronunciamiento ocurre en una semana clave, donde el seleccionador debe afinar la lista de convocados para los compromisos internacionales de verano, reafirmando que el entorno del equipo nacional permanece estable y ajeno a las polémicas de la liga doméstica.