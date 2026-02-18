Javier Aguirre se preocupa por lesiones en la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de febrero de 2026.- El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aceptó que le preocupa la cantidad de lesionados y se ocupa de la rehabilitación de los jugadores.

La Selección Mexicana anunció que el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, será la sede del partido contra Ghana el 22 de mayo.

La FMF cumplió todas las peticiones de Javier Aguirre, quien solicitó jugar en escenarios con altitud (similares al estadio de la Ciudad de México) y contra rivales como los que enfrentará en el Mundial. No obstante, el "Vasco" reconoció su preocupación por la cantidad de jugadores lesionados en el equipo, según informó Grupo REFORMA en su edición de hoy.

A pesar de que la cancha ha sido severamente criticada por su mal estado, evidente en cada juego de La Franja y Cruz Azul, esto se debe en gran medida al cambio al césped híbrido que exige la FIFA (iniciado en noviembre) y por el cual dicho estadio puede albergar un partido de esta naturaleza. Se informó que el césped ya está al 90 por ciento. El sábado se llevará a cabo una revisión, valoración y estudio por parte de una empresa avalada por la FMF.

El mandatario estatal Alejandro Armenta garantizó la seguridad para los asistentes.

"Tenemos coordinación con la Sedena, Marina, Guardia Nacional, desde el 11 de diciembre un binomio tierra-aire, a disposición de la Policía, tenemos drones, operativo de caninos, explosivos, operativo de caballos", comentó el Gobernador de Puebla.

Ghana será el antepenúltimo rival de México rumbo a la Copa del Mundo.

A Javier Aguirre le mostraron su gol contra Argentina, cuando en su etapa como jugador anotó en un partido celebrado en Puebla.

En octubre de 2024, al inicio de su proceso, el "Vasco" dirigió en el Estadio Cuauhtémoc el empate 2-2 contra Valencia.