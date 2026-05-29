"Está de pechito": Aguirre ve accesible el camino de México en el Mundial

Las declaraciones de Javier Aguirre sobre el panorama de México rumbo a la próxima Copa del Mundo provocaron sorpresa incluso dentro de la propia Selección Mexicana. El entrenador aseguró que el calendario y las condiciones del torneo favorecen al combinado nacional, al grado de considerar que el Mundial "está de pechito".

Durante una charla en un podcast con Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas, el estratega destacó que disputar partidos en territorio nacional representa una ventaja importante para el equipo.

"Cuando vi el rol, el calendario, los partidos en casa, dije: ´está de pechito para no dejarla ir´", expresó Aguirre al referirse a las posibilidades del Tri en la justa mundialista.

¿Qué opinan los jugadores sobre las declaraciones de Aguirre?

Sin embargo, la postura del técnico contrastó con la visión de varios integrantes de la selección, quienes evitaron caer en excesos de confianza y subrayaron la dificultad que representa cualquier rival en una Copa del Mundo.

El capitán Edson Álvarez señaló que todas las selecciones merecen respeto y que ningún compromiso será sencillo. En la misma línea, Santiago Gimenez afirmó que en el torneo participan los mejores equipos del planeta y que cada encuentro será una batalla muy exigente.

Grupo de México en el Mundial 2026

México compartirá grupo con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. De acuerdo con el ranking de la FIFA mencionado en el reporte, Corea del Sur es la selección mejor posicionada entre los rivales del Tri, mientras que México aparece en el puesto 15 de la clasificación mundial.

Además del optimismo mostrado por Aguirre, existe la posibilidad de que México dispute como local las siguientes rondas eliminatorias si logra finalizar en la primera posición de su grupo, un factor que podría convertirse en una ventaja importante en la búsqueda de un desempeño histórico.

Por su parte, Jesús Gallardo coincidió en que el equipo debe enfocarse en avanzar partido a partido, respetando a cada adversario y aprovechando el respaldo de la afición.

Aunque los jugadores mantienen un discurso prudente, Javier Aguirre sigue convencido de que las condiciones están dadas para que México aproveche al máximo la oportunidad de jugar una Copa del Mundo en casa.