Autogol en el último minuto frustra a Cristiano Ronaldo y le impide el título de liga en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo estuvo a segundos de conquistar su primer campeonato de liga en Arabia Saudita, pero un inesperado autogol del guardameta brasileño Bento en el tiempo agregado terminó por arruinarle la celebración al Al-Nassr.

El conjunto dirigido por Jorge Jesus había tomado ventaja en el Derbi de Riad gracias a un gol de Mohamed Simakan al minuto 37. Sin embargo, cuando el encuentro parecía decidido, una acción desafortunada en el minuto 90+8 provocó el empate 1-1 para el Al-Hilal, equipo en el que milita Karim Benzema.

¿Cómo ocurrió el autogol de Bento?

En la última jugada del partido, Bento falló en una salida, no logró controlar el balón y terminó enviándolo a su propia portería, sellando la igualdad que dejó a Al-Nassr sin el título por el momento.

Detalles del campeonato saudí

Con este resultado, el equipo de Cristiano Ronaldo suma 83 puntos y mantiene la posibilidad de coronarse en la última jornada, aunque depende de sí mismo para lograrlo. Al-Hilal, por su parte, llegó a 78 unidades y aún tiene dos partidos por disputar.

El empate complica el objetivo del club de romper una sequía de siete años sin ganar la liga saudí, además de impedir que Ronaldo asegure un nuevo título en su carrera con el equipo.

El atacante portugués, de 41 años, acumula 28 goles y cinco asistencias en la temporada, mientras Al-Nassr se prepara para disputar la final de la Copa AFC ante el Gamba Osaka el próximo 16 de mayo.