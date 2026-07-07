Generales vencen a Chivos Prietos en playoffs de béisbol: Rosario Reyes brilla

Rosario Reyes se fajó en el montículo para contener el intento de reacción de los Chivos Prietos y mantener la ventaja que le permitió a Generales imponerse por la mínima diferencia de 8-7, para tomar ventaja en la serie inicial de playoffs en la Liga de Béisbol de jugadores de 50 años y más.

En cotejo que se disputó sobre el diamante de la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda, los Chivos estrenaron el score en la parte baja de la primera tanda con una anotación de Jaime Fernández, mientras que la tropa respondió en el segundo rollo con triple producción elaborada por Manuel Reyes, Víctor Montelongo y Manuel Torres, para dar la voltereta 3-1.

Los cabrestos mostraron contundencia en el cierre de la segunda tanda y se acercaron con anotación de Marco Córdova; después, en la tercera, Julio Ríos timbró para nivelar los cartones 3-3 y mantener el encuentro cerrado.

Para el cuarto capítulo, los Generales retomaron la delantera con otro rally de 3 carreras a cargo de Yamel Quintero, Antonio Córdova y Héctor Martínez, mientras que en el sexto episodio reapareció Quintero para poner la pizarra 8-3 y enfilar a la tropa hacia el triunfo.

Ya en el cierre de la quinta, los Chivos recortaron distancia con una carrera de Miguel Briones, luego Arturo García y Jaime Fernández anotaron en el fondo del sexto episodio, mientras que en la séptima tanda apareció Ricardo Muñoz con una anotación que puso a los cabrestos cerca del empate.

Sin embargo, Rosario Reyes resistió la embestida del ataque rival y logró conservar la ventaja para acreditarse el acierto tras 9 innings de labor en los que registró 7 carreras, 13 hits, una base por bola y 2 ponches, a la vez que el abridor Juan Manuel Atilano se llevó la derrota.