Jesús Chairez lidera a Naranjeros en aplastante victoria sobre Chicos Malos

Jesús Chairez tiró 5 sólidas entradas y su artillería lo respaldó con un ataque de 25 hits para soportar la victoria de Naranjeros por abultada diferencia de 25 carreras por 3 sobre Chicos Malos, en duelo que cerró la octava serie de la Liga de Béisbol de 60 años y más.

En la lomita del Parque Ferrocarrilero, Chairez transitó 5 innings de 3 carreras, 5 hits y una base por bola, para agenciarse el acierto, mientras que en la registradora destacó Jaime Fernández con 5 sencillos en el mismo número de turnos, seguido por Pedro Espinoza con efectividad de 4-4 y Víctor Contreras de 3-3.

Por los "malosos", la derrota fue para Juan Manuel Atilano quien trabajó una entrada y 2 tercios, admitiendo 8 carreras, para luego ser relevado por Santos Martínez y Juan Sánchez, mientras que a la ofensiva, el mejor desempeño lo tuvo Vicente Juárez al conectar de 2-2.

La "naranja mecánica" tomó la iniciativa en la pizarra desde el primer rollo, con una rayita pintada por Jaime Fernández que posteriormente fue reforzada con 8 carreras en el segundo capítulo, y una anotación de Víctor Conteras en la tercera tanda. El ataque de la novena dirigida por Miguel González arreció en la cuarta entrada con 6 anotaciones, 5 más en la quinta y 4 en la sexta, para darle tintes de paliza al score.

A su vez, Juan Banda descontó por los Chicos Malos en el primer episodio, luego volvió a aparecer sobre el pentágono junto a Julio Ríos, en la segunda tanda.