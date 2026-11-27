Sergio “Checo” Pérez terminó en el puesto 22 de la segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar 2026, después de una sesión marcada por dos banderas rojas que limitaron las oportunidades de completar vueltas rápidas en el Circuito Internacional de Lusail.

El piloto mexicano de Cadillac registró un mejor tiempo de 1 minuto y 27.511 segundos, a 4.434 segundos del líder, Kimi Antonelli. Pérez completó 27 vueltas y quedó por detrás de su compañero Valtteri Bottas, quien ocupó la posición 21 con 1:27.394. La diferencia entre ambos fue de 117 milésimas.

Checo consiguió su mejor registro durante la primera parte del entrenamiento. Las interrupciones posteriores alteraron el trabajo de las escuderías, que perdieron tiempo para evaluar sus monoplazas y completar los ensayos de clasificación con neumáticos blandos.

¿Qué provocó las banderas rojas en la práctica?

La primera bandera roja apareció cerca de la mitad de la sesión por la presencia de grava en la pista, en la curva 8. La pausa detuvo varios intentos de vuelta rápida y mantuvo como referencia el tiempo que Antonelli había establecido previamente.

Poco después de reanudarse la actividad, Pierre Gasly perdió el control de su Alpine y quedó atrapado en la grava de la curva 14. Fue necesaria una segunda interrupción para retirar el vehículo.

Dirección de Carrera extendió el entrenamiento 13 minutos para compensar parte del tiempo perdido. Tras la última reanudación, varios equipos priorizaron tandas largas y la preparación para la carrera, en lugar de concentrarse exclusivamente en mejorar sus registros.

Resultados de la práctica libre en Qatar

Antonelli conservó el primer lugar con una vuelta de 1:23.077 conseguida con neumáticos medios. George Russell terminó segundo, a 127 milésimas, para completar otro doblete de Mercedes después de lo ocurrido en la primera práctica.

Lando Norris encabezó la persecución con el tercer puesto y un tiempo de 1:23.522. Detrás finalizaron Oscar Piastri, Max Verstappen e Isack Hadjar, separados por diferencias reducidas. Charles Leclerc y Lewis Hamilton colocaron a Ferrari en las posiciones séptima y octava.

Hamilton tuvo un cierre complicado al reportar una pérdida de potencia y detener su monoplaza fuera de la pista. El incidente provocó un periodo de auto de seguridad virtual durante los minutos finales.

El resultado deja a Pérez con trabajo pendiente antes de la clasificación. Sin embargo, la posición obtenida corresponde únicamente al entrenamiento y no determina su lugar de salida para el domingo. La actividad continuará el sábado 28 de noviembre con la tercera práctica libre y la sesión que definirá la parrilla del Gran Premio.