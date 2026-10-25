Rangers gana 12-1 a Mitoteras: Fernanda Dávalos brilla en el montículo

Fernanda Dávalos maniató al ataque rival y fue respaldada con un rally de cinco carreras en la séptima para soportar la abultada victoria de Rangers por pizarra de 12-1 sobre Mitoteras, en duelo que abrió la novena serie de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Ayer, en el diamante de la Unidad Deportiva, Dávalos estuvo intratable dentro del círculo. En siete innings apenas admitió una carrera y siete hits, a la vez que otorgó dos bases por bolas, para adjudicarse la victoria. Por su parte, Kenia Sánchez bateó de 5-4 y produjo tres anotaciones para comandar la ofensiva ganadora, secundada por Jessica Díaz, quien pegó de 4-3, impulsando una tercia de rayitas.

La derrota se la llevó Angélica Jacobo después de siete entradas de labor, mientras que Selene Cruz destacó en el ataque de Mitoteras al pegar de 3-2.

Las vigilantes tomaron ventaja desde el primer episodio con triple producción elaborada por Kenia Sánchez, Angie Martínez y Anahí Flores, mientras que Cristal Gómez y Fátima Aguilera timbraron en la cuarta tanda para ampliar la ventaja.

En el quinto rollo, Ivonne García y Rosina Ibarra sumaron dos rayitas más a la cuenta de Rangers, mientras que el triunfo fue remachado en la séptima con un racimo de cinco que fue comandado por Kenia Sánchez con dos impulsadas. Por su parte, Fernanda Martínez respondió por Mitoteras con solitaria anotación en la sexta entrada, la cual valió para salvar la honra.