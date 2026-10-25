Juan Humberto Castro y leyendas del boxeo serán homenajeados en Monclova

El boxeo monclovense rendirá homenaje a tres entrenadores históricos en el evento "3 Leyendas-Silver Gloves", que se realizará el próximo mes de noviembre.

La competencia será un homenaje a Juan Humberto "Marsopa" Castro, Julio Tristán Bahena y Cresencio "Azabache" Aguilar, tres de los máximos entrenadores del pugilismo monclovense.

Bajo la promoción de la Organización Toñeta Carmona y la familia Cardoza, el torneo de tipo olímpico reunirá a los mejores prospectos de las ramas varonil y femenil para competir por la supremacía. Los ganadores serán premiados con una cadena de plata y un dije en forma de guante.

La convocatoria en la rama varonil contempla las categorías Sub-13 hasta Sub-19, en sus respectivas divisiones de peso, así como la categoría Sub-19 novato con menos de tres peleas. En la rama femenil, la convocatoria se compone de las categorías Sub-11 hasta Sub-19.

Los boxeadores interesados en participar deberán cumplir con una inscripción de 200 pesos, la cual podrán realizar en las instalaciones del Gimnasio Municipal "Marsopa" Castro. La competencia tendrá una primera eliminatoria el próximo 21 de noviembre, mientras que las finales se disputarán el sábado 19 de diciembre en el recinto ubicado al oriente de la ciudad.