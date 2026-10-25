Tecateras triunfan sobre Diablas: 25-18 en Monclova

En duelo por la cima de la categoría "C" del softbol femenil municipal, el equipo de Tecateras fue más contundente y terminó venciendo a Diablas por pizarra de 25 carreras contra 18, ayer en el diamante de la Unidad Deportiva.

Después de dos entradas completas, las infernales tenían una ventaja de 10-8 y parecían enfilarse sobre el camino del triunfo. Pero las Tecateras reaccionaron en la tercera tanda y le dieron la vuelta al score con un rally de cuatro carreras que incluyó un vuelacercas de Angela Ibarra, mientras que en la cuarta sumaron seis rayitas para adelantarse 14-8.

Las Diablas se acercaron en el fondo del cuarto rollo con triple producción a cargo de Esmeralda Calderón, Lesly de los Reyes y Sherlyn Oviedo, pero las Tecateras usaron todo el arsenal en la cuarta y quinta entrada, en las que fabricaron rallys de seis y siete carreras, respectivamente, para ampliar su ventaja 25-13 y perfilarse al triunfo.

Las escarlatas hicieron el intento, pero apenas les alcanzó para maquillar el score final. En la quinta entrada recortaron distancias con un racimo de cuatro carreras cosechado por Zuzuky Rodríguez, Marlen Calderón, Yesica Oviedo y Esmeralda Calderón, mientras que en la sexta tanda apareció Beatriz Avitia con una solitaria carrera para cerrar la cuenta.

En el duelo de pitcheo, Verenice Rodríguez salió con el triunfo y Maricruz Meraz sufrió el descalabro, a la vez que Josefina Martínez fue la bateadora más efectiva del equipo ganador al pegar de 4-3.