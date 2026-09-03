Panteras vencen a Leonas en la Liga de Voleibol Rangelitos

El equipo de Panteras rugió fuerte en la jornada 22 de la Liga de Voleibol Rangelitos tras vencer a Leonas en dos intensos sets que se disputaron sobre la cancha del gimnasio municipal "Milo" Martínez.

Las Panteras combinaron ataques precisos y un eficiente bloqueo para imponer condiciones en el primer episodio con una clara diferencia de 25-19, para tomar la delantera.

En el segundo set, la competencia fue más cerrada, con unas aguerridas Leonas buscando la remontada; sin embargo, las Panteras se emplearon a fondo y lograron anotarse el set con apretada ventaja de 26-24, para anotar el triunfo en su cuenta dentro de la categoría femenil.

GANAN OLIMPO Y SAKURAS

En acciones de la división mixta, el equipo de Olimpo sacó el látigo y terminó domando a Leones en dos sets corridos. Los olímpicos ejercieron una clara superioridad en ambos episodios y se agenciaron el resultado con cartones idénticos de 25-21.

Por su parte, Sakuras fue muy superior en el terreno de juego ante La Familia y se quedó con la victoria en dos capítulos. En el inicio del juego, Sakuras selló una ventaja de 25-17 y tras el descanso regresó a la cancha con mayor contundencia, para sentenciar el triunfo con parciales de 25-10.