Inauguración de la Liga de Béisbol Monclova: homenaje a Carlos Leija González

Con el Parque AHMSA como escenario, la Liga de Béisbol "Prendamos Monclova" realizará la inauguración de su edición número 76, con una ceremonia inaugural que también servirá como marco para reconocer a destacados peloteros de Monclova y la región centro.

El próximo domingo, en punto de las 10:00 de la mañana, los 11 equipos que integran la competencia saltarán al terreno de juego para ser protagonistas del evento inaugural de la temporada 2026, la cual se juega en honor de Carlos Leija González.

Como parte del programa, también se llevará a cabo la ceremonia de premiación correspondiente a la campaña anterior, donde serán reconocidos los equipos y jugadores que sobresalieron durante la pasada campaña. De igual manera, el Club Deportivo y Social Astros, coordinador de la liga, entregará reconocimientos a peloteros con notable trayectoria en los circuitos de la región.

El grupo de homenajeados está integrado por Armando Rodríguez, Dan Calleros, Félix Barajas, Daniel Coronado, Martín Ledezma, Saturnino Aguilera, Humberto Mena, Refugio González, Edgar González, José María Arriaga, Carmelo Morales, Jesús Armendáriz, Gilberto Felán y Jasiel Acosta, quienes recibirán un merecido homenaje durante una emotiva ceremonia.