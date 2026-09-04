Isaac Paredes queda out por violación del reloj de pitcheo en Minute Maid Park

¡Insólito! Isaac Paredes recibe el ponche más absurdo de su carrera y explota

El mexicano Isaac Paredes protagonizó una de las escenas más insólitas de la temporada 2026 de MLB durante la serie entre los Astros de Houston y los White Sox de Chicago, luego de recibir un ponche automático por una violación del reloj de pitcheo. La polémica ocurrió este jueves 3 de septiembre en el Minute Maid Park, durante el último encuentro de la serie, que terminó con victoria de Houston por 6-2. Con cuenta de 2-2, el reloj de pitcheo estaba a punto de agotarse cuando Paredes intentó solicitar el único tiempo fuera que tiene permitido un bateador durante cada turno.

El problema fue que el umpire principal no detectó la señal del mexicano.

Paredes levantó la mano y salió de la caja de bateo esperando que se concediera la pausa. Sin embargo, al no recibir la autorización del umpire, el reloj continuó avanzando. Cuando llegó a los ocho segundos, el tercera base de los Astros no estaba nuevamente en posición, por lo que se decretó automáticamente el tercer strike y el ponche. La reacción del mexicano fue inmediata. Paredes mostró su molestia por la decisión arbitral y posteriormente fue acompañado fuera del terreno de juego por el mánager de Houston, Joe Espada.

Las cámaras captaron toda la escena y el video rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde aficionados y especialistas debatieron sobre la aplicación del pitch clock y, particularmente, sobre la comunicación entre los bateadores y los umpires.

¿Cómo ocurrió la polémica con Isaac Paredes?

La situación resulta polémica porque, aunque Paredes intentó solicitar el tiempo, la regla establece que la pausa debe ser concedida visualmente por el umpire. Al no producirse esa autorización, el mexicano quedó expuesto a la sanción automática.