Josimar García tuvo otra actuación contundente y condujo a los Coyotes de la Colonia Borja a una victoria por marcador de 5-4 sobre Roga FC, al enfrentarse en la quinta jornada de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

El pasado domingo, García se consolidó como el máximo rompe redes de la categoría Primera del balompié fronterense. El letal ariete de Coyotes se despachó con cuatro anotaciones para soportar la ventaja, además de extender su cuota personal a 12 tantos firmados en cinco fechas.

Brayan González se sumó a la causa de la manada con un gol y remachó la victoria, mientras que por Roga apareció Paris Cisneros con un doblete, mientras que Gustavo González y Luis Amaya contribuyeron con un tanto para el descuento.

El Atlético Borja alargó su buena racha tras imponerse en el clásico del barrio frente a Borja Jr., rival al que superó por goleada de 5-2 en otro cotejo correspondiente a la fecha 5.

Martín Muñiz, Jesús Suárez, Alexis Esquivel, Ramiro Beltrán y Gilberto Rodríguez hicieron las anotaciones con las que el Atlético soportó su quinto triunfo consecutivo, refrendando el liderato del Grupo 2 con 15 puntos; por la escuadra derrotada, Carlos Plata y Luis Medrano anotaron para darle algo de decoro al marcador final.