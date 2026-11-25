En un partido que se tornó parejo desde el arranque hasta el silbatazo final, la escuadra de Ferretera Villarreal superó al Atlético Español por un apretado marcador de 2-1 y llegará embalado a la liguilla del Fútbol Mayor.

Sobre la cancha de la Secundaria 1, azulcremas y toros protagonizaron una reñida disputa por los últimos tres puntos de la campaña regular. El Villarreal tuvo mayor efectividad frente al arco y logró inclinar la balanza a su favor con tantos de Sergio Gaytán e Isaac Esquivel, mientras que el Atlético recortó la diferencia con anotación de Rogelio de León en los últimos instantes del tiempo reglamentario.

Con esta victoria, Ferretera Villarreal se consolidó como sublíder con 26 unidades, mientras que los españoles finalizaron con 19 unidades, en la quinta posición.

De la mano de Juan Lucio Hernández, el Palmeiras labró una sufrida victoria de 2 goles a 1 a costa del Real San Francisco, en otro duelo correspondiente a la última fecha de la temporada regular.

El ariete del dorsal "29" se despachó con un par de anotaciones para apuntalar el triunfo del Palmeiras, a la vez que la escuadra franciscana se acercó con un tanto de Antonio Bernal.