José Fernando Mata anota hat-trick y La Raza vence a Real Pedregal

José Fernando Mata figuró como uno de los delanteros más efectivos de la octava jornada al firmar un hat-trick y soportar el triunfo de La Raza sobre Real Pedregal por marcador de 3-0, en la categoría "B" de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

La Raza ejerció una clara superioridad sobre la cancha de la Unidad Deportiva y contó con una inspirada actuación del "Diez" para sumar 3 puntos valiosos, con los cuales afianzó su posición dentro de los primeros puestos de la tabla.

La defensiva del Pedregal, que es una de las más goleadas en el presente certamen, no tuvo la capacidad para contener a un José Fernando Mata que salió a la cancha con la puntería bien afinada y terminó acertando en tres ocasiones, para labrar la ventaja y firmar una sobresaliente actuación dentro de la fecha 8.

Con lo hecho en el primer tiempo, al equipo de Nadadores le alcanzó para imponerse por la mínima diferencia de 2-1 frente al Deportivo Tecolotes de la Colonia Obrera, en uno de los partidos más reñidos de la cartelera sabatina que presentó la categoría "B".

El cronómetro marcaba el minuto 25 de la parte inicial cuando Ezequiel Marines puso el esférico en las redes para adelantar al conjunto nadadorense, mientras que al ´43, Carlos Reyes firmó el segundo tanto que a la postre resultó decisivo. Por su parte, los Tecos respondieron en el complemento y acortaron al ´52 con un gol de José Nicolás Cortez, quien instantes después fue expulsado por agredir a un jugador contrario.