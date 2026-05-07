José Molina toma las riendas de Saraperos en crisis ante Dorados

Saraperos de Saltillo llega a una de sus series más delicadas del arranque de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, cuando visite a los Dorados de Chihuahua en el Estadio Monumental, en un duelo directo entre los dos últimos lugares de la Zona Norte.

La Nave Verde atraviesa una situación crítica. Después de perder la serie ante Acereros de Monclova y caer 10-5 en el tercer juego, el equipo saltillense quedó con marca de 4-13, último lugar del standing norteño, a nueve juegos de Sultanes de Monterrey, líder de la división.

Crisis en Saraperos de Saltillo

La crisis no solo se refleja en los números, también en la inestabilidad deportiva que llevó a la directiva a mover su primera pieza fuerte de la campaña. El golpe más reciente llegó con el cambio de mánager. Mendy López dejó el banquillo tras un inicio irregular y, aunque Wilfredo Romero fue anunciado inicialmente como interino, el club oficializó la llegada del puertorriqueño José Molina como nuevo dirigente.

José Molina, nuevo mánager

Molina cuenta con 15 temporadas de experiencia como jugador en Grandes Ligas, trabajó en desarrollo de receptores con la organización de Angels y ya dirigió en la LMB a Algodoneros de Unión Laguna, equipo al que llevó al campeonato de la Zona Norte en 2023.