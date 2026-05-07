Javier Aguirre y la FMF logran acuerdo en el CAR

La Selección Mexicana logró cerrar una de las jornadas más tensas de su preparación mundialista luego de que los jugadores convocados de la Liga MX sí se reportaron este miércoles al Centro de Alto Rendimiento, en la Ciudad de México, tras la polémica generada por los permisos, reclamos y advertencias entre la FMF, Chivas y Toluca.

¿Cómo ocurrió la tensión entre la FMF y los clubes?

El conflicto escaló durante el día después de que la Federación Mexicana de Futbol reiteró que todos los futbolistas llamados por Javier Aguirre debían presentarse antes de las 8 de la noche. La postura fue contundente: quien no acudiera a la concentración quedaría fuera de la Copa del Mundo 2026, advertencia que el propio "Vasco" respaldó públicamente.

La molestia surgió luego de que Alexis Vega y Jesús Gallardo, jugadores del Toluca, aparecieron entrenando con los Diablos Rojos previo a la vuelta de las Semifinales de la Concachampions ante LAFC, pese al acuerdo para liberar a los seleccionados. Esto provocó la reacción de Amaury Vergara, presidente de Chivas, quien inicialmente ordenó que sus futbolistas reportaran en Verde Valle.

Detalles confirmados sobre la resolución del conflicto

Sin embargo, conforme avanzó la tarde, la tensión comenzó a desactivarse. Chivas informó que no sería un obstáculo para que sus jugadores representaran a México y permitió que Raúl Rangel, Armando "Hormiga" González, Roberto "Piojo" Alvarado y Luis Romo viajaran rumbo a la Ciudad de México; Brian Gutiérrez también se incorporó más tarde.