Blatter llama a boicotear el Mundial en Estados Unidos por políticas de Trump

Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, se sumó a las voces que piden a los aficionados no asistir a los partidos del Mundial que se disputarán en Estados Unidos, en protesta por la actuación del presidente Donald Trump y su administración tanto a nivel interno como internacional.

El exdirigente del organismo rector del fútbol mundial expresó su apoyo a esta postura a través de una publicación en X, en la que respaldó declaraciones previas de Mark Pieth, abogado suizo especializado en delitos financieros y anticorrupción. Pieth había señalado, en una entrevista con el diario suizo Der Bund, que los aficionados estarían mejor siguiendo el torneo por televisión que viajando a territorio estadounidense.

Blatter coincidió con Pieth al poner en duda la conveniencia de que Estados Unidos sea anfitrión del torneo, sumándose así a otros actores del fútbol internacional que han cuestionado esta designación. Pieth advirtió que los visitantes podrían enfrentar problemas con las autoridades migratorias y ser expulsados del país si no cumplen con las exigencias oficiales.

¿Qué preocupa a los aficionados del Mundial 2026?

Estados Unidos será sede de la Copa del Mundo junto con Canadá y México, en un torneo programado del 11 de junio al 19 de julio. Sin embargo, diversas preocupaciones han surgido en el entorno futbolístico internacional debido a la política exterior y migratoria del gobierno de Trump, incluyendo prohibiciones de viaje y medidas estrictas contra migrantes y manifestantes.

Estas inquietudes se han intensificado tras la decisión de la administración estadounidense de impedir el ingreso de aficionados de países como Senegal y Costa de Marfil, salvo que cuenten previamente con visas. Situaciones similares afectan a seguidores de selecciones como Irán y Haití, cuyos ciudadanos también enfrentan restricciones para entrar al país.

Reacciones de la comunidad futbolística

A estas críticas se sumó Oke Göttlich, vicepresidente de la federación alemana de fútbol, quien declaró que ya es momento de analizar seriamente un posible boicot al Mundial, en medio de un creciente debate sobre el impacto de las políticas estadounidenses en el desarrollo del torneo.