Liga Ribereña arrasa con Furiazul en el Torneo Estatal de 11-12 años

En su debut en el Torneo Estatal de categoría 11-12, el representativo de la Liga Ribereña selló una abultada victoria por pizarra de 13 carreras contra 1 sobre la selección de la Liga Furiazul, ayer en el diamante del Parque Xochipilli 1.

Joshua López bateó de 4-2 con una tercia de rayitas pintadas, Yadier Ramos pegó de 3-2 y Yadier Montoya conectó un cuadrangular de 2 carreras para comandar la artillería del conjunto ribereño, mientras que en el montículo lució Carlos Enríquez con sólida labor de 6 entradas para anotarse el acierto ante Íker Marentes.

Posteriormente, la novena de la Liga Furiazul cargó con su segundo descalabro de la jornada al caer ante Palaú por pizarra de 12 carreras contra 8, para sentenciar su eliminación del certamen.

La escuadra de Palaú atacó con 3 carreras en la primera entrada, luego sumó 5 en la segunda y otras 2 en la quinta, mientras que Valentín Yamamoto y Yaziel González timbraron en el sexto rollo para redondear la ventaja. Por su parte, la Furiazul descontó con un rally de 7 carreras en el fondo del primer episodio, y Cristofer Valero anotó en el séptimo rollo para descontar la diferencia.

Con 7 innings de labor en el montículo, Juan C. Torres se agenció el éxito en el duelo de serpentinas ante el relevista Luis Berlanga, quien ingresó en la segunda tanda tras la salida del abridor Brus Soto.