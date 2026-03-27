Sergio Pérez celebra 15 años de su debut en la F1

CIUDAD DE MÉXICO 27-Mar-2026 .-Un día como hoy, de hace 15 años, el piloto mexicano Sergio Pérez debutó en la F1 con Sauber, en el Gran Premio de Australia.

Sergio Pérez celebra 15 años de haber debutado en la Fórmula Uno.

El piloto mexicano se estrenó en la Máxima Categoría el 27 de marzo de 2011 en el Gran Premio de Australia, a bordo de un Sauber y consiguiendo un histórico séptimo puesto, aunque después fue descalificado por cuestiones técnicas.

Desde que Checo salió a la pista demostró que con su talento podía conseguir resultados positivos sin importar el monoplaza que tuviera a su disposición, pues con una estrategia de neumáticos logró meterse en la zona de puntos.

Su icónico casco representaba el sueño cumplido de llegar al Gran Circo con sus colores verde, blanco y rojo que al mismo tiempo marcaba la identidad del piloto novato.

A lo largo de este tiempo, Pérez registra 283 Grandes Premios, y si termina la carrera de este fin de semana en Japón llegaría a 284, para 6 victorias, 3 pole position, 12 vueltas rápidas, 39 podios y 1,638 puntos.

También ha portado los colores de 6 equipos. Sauber, que lo ayudó a debutar, McLaren, donde adquirió experiencia, Force India / Racing Bulls, escuderías donde se consolidó y obtuvo su primer triunfo; Red Bull, que le dio las herramientas para llegar a la cima, y Cadillac, que significa una nueva oportunidad.