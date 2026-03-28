Hoy regresa el Estadio Banorte: Renace tras millonaria transformación rumbo al Mundial

Después de más de 20 meses de trabajos intensivos, el Estadio Banorte está listo para volver a la actividad con el encuentro entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo. La renovación del recinto, que será sede por tercera ocasión de una inauguración de la Copa del Mundo, implicó una inversión cercana a los 300 millones de dólares.

Durante el proceso, el empresario Emilio Azcárraga supervisó constantemente los avances de la obra, replicando una tradición familiar que inició su padre, Emilio Azcárraga Milmo, quien décadas atrás hacía visitas nocturnas al entonces Estadio Azteca mientras se construía. En esta ocasión, Azcárraga recorrió el inmueble en distintas horas para constatar cada detalle de la modernización.

El último evento previo a la remodelación fue la final del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul, donde el equipo azulcrema se coronó bicampeón. A partir de ese momento, el estadio cerró sus puertas para dar paso a la renovación integral.

De acuerdo con Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, la inversión permitirá fortalecer el futuro del futbol nacional durante las próximas tres décadas.

Las mejoras incluyen la instalación de más de 500 bocinas para optimizar el sonido, así como 270 cámaras de videovigilancia. También se incrementó la capacidad del recinto a 87 mil 500 espectadores. Entre los cambios más destacados está la creación de una zona VIP que permitirá a los aficionados observar la salida de los jugadores hacia la cancha.

Además, se modificó el acceso al terreno de juego para cumplir con los lineamientos de la FIFA, ubicándolo ahora en el centro del campo. El estadio también cuenta con nuevas pantallas de mayor tamaño, iluminación con tiras LED y un césped renovado certificado por el organismo internacional.

Otro de los cambios fue la sustitución total de las butacas y la actualización de la imagen del inmueble, respetando la tipografía original diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.

Pese a la modernización, Azcárraga solicitó conservar la esencia del estadio, con el objetivo de mantener el legado de su construcción original, ahora adaptado a las exigencias actuales y preparado para recibir nuevamente una Copa del Mundo.