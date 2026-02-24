Acereros Monclova se enfrenta a Liga Furiazul en juego de fogueo

Los juveniles de Acereros y la selección Junior del circuito de béisbol sostendrán un juego de fogueo en punto de las 3:30 de la tarde.

Está tarde, los prospectos de la Academia de Acereros disputarán un interesante juego de práctica ante un selectivo de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Furiazul, en el diamante del Parque Xochipilli.

En punto de las 3:30 de la tarde, los juveniles de Acereros y los mejores exponentes de la categoría 15-16 años de la Liga Furiazul saltarán al diamante para enfrentarse a 7 entradas, en un compromiso de fogueo para ambas partes.

Desde hace unas semanas, los prospectos de la organización monclovense están dentro de una intensa preparación para participar en un Showcase que se realizará a principios de marzo, así como para sus respectivos compromisos en la Academia de Mazatlán y sucursal del equipo en Liga Norte de México.

Bajo la observación de un experimentado cuerpo técnico, los prospectos trabajan previo al inicio de la pretemporada de Acereros para alcanzar su mejor nivel y dar un paso más rumbo al béisbol profesional.

Por su parte, la Liga Furiazul presentará a un cuadro bien armado, con jugadores que han mostrado un rendimiento notable en las temporadas recientes y que además tomarán el encuentro como una oportunidad para mostrarse ante los visores y cuerpo técnico de la Academia de Acereros.