Ángeles logra subliderato en Liga de Béisbol tras vencer a Astros

La novena de Ángeles alcanzó el subliderato de la Liga de Béisbol “Jesús Armendáriz” con el par de victorias conseguidas el pasado domingo a costa de Astros, en duelo que libraron dentro de la segunda serie del rol regular.

En la apertura de la doble cartelera, un intratable Jorge Zapata tiró pelota de una carrera, 6 hits, 2 pasaportes y 6 ponches, Ángel Reyes bateó de 4-3 con 3 rayitas pintadas, y juntos lideraron el triunfo angelino por paliza de 10-1, en el diamante del Parque AHMSA.

Los angelinos tomaron el control de la pizarra en el tercer rollo con un racimo de 3 carreras, Uriel Rabago agregó una más en la cuarta tanda, Juan López timbró en el quinto rollo para poner los cartones 5-0, mientras que otra triple producción en el sexto rollo fue decisiva para el triunfo, el cual terminaron redondeando Gilberto Ortiz y Ángel Reyes con un par de anotaciones en la séptima tanda.

Por su parte, los Astros alcanzaron a evitar la blanqueada en la parte baja del sexto episodio con solitaria carrera de Carlos González. En el duelo de serpentinas, Jorge Zapata sumó la victoria a su récord personal, mientras que Edwin Sánchez sufrió el descalabro.

En el segundo compromiso, los Ángeles aseguraron la serie y su tercer triunfo de la campaña al superar por pizarra de 6-4 a los Astros, los que se quedaron en el fondo del standing con 4 derrotas consecutivas.

Gandhi Estrada y Juan López anotaron las primeras dos rayitas en la cuenta angelina en la parte alta del primer episodio, después, la diferencia fue ampliada en la segunda tanda con un rally elaborado por José Mata, Orlando Esquivel y el mismo Estrada, mientras que Ángel Reyes apareció en el cuarto rollo para pintar en el score un cómodo 6-0.

Los Astros intentaron reaccionar en la parte final del juego, pero solo les alcanzó para acortar la diferencia con anotación de Jesús Sánchez en el sexto capítulo, mientras que Emir Moreno, Carlos González y Elías Armendáriz timbraron en la séptima. Por otro lado, el triunfo se lo anotó el abridor Omar Gutiérrez, a la vez que Maurilio Romo cargó con la derrota.