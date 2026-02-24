Orioles vencen a D-backs 7-6 en emocionante partido en Monclova

Con un par de carreras en el cierre de la sexta entrada, el equipo de Orioles consumó una valiosa victoria por la mínima diferencia de 7-6 sobre D-backs en reñido encuentro que disputaron en el diamante del Parque Ferrocarrilero, dentro de la categoría Pre-Junior de la Liga Furiazul.

Los emplumados contaron con bateo oportuno en la recta final del juego y gestaron una remontada que les valió su segunda victoria de la campaña, mientras que las serpientes se quedaron con marca en 18 triunfos y 7 derrotas, luego de 25 series del calendario regular.

La novena dirigida por "El Terry" Pruneda se puso al frente del score en la parte alta del segundo episodio, con timbres de Mateo Castillo y Sebastián García, pero los Orioles respondieron de inmediato y nivelaron los cartones en el fondo de la misma tanda, con anotaciones de José y Brandon Espinoza.

Para el tercer rollo, los D-backs retomaron la ventaja con una rayita pintada por Ángel Aragón, mientras que García volvió a timbrar en la cuarta entrada, impulsado por Santiago Garza con un imparable al central, para poner los cartones 4-2.

A su vez, los Orioles reanudaron la ofensiva en el cierre del cuarto episodio y lograron darle la vuelta a los cartones con una triple producción elaborada por Gabriel Banda Jr., Iker Rodríguez y Brandon Espinoza; sin embargo, en la quinta entrada apareció Rubén Jasso con sendo cuadrangular de 2 carreras, llevándose por delante a Pedro Zapata, para regresarle el dominio a las serpientes.

Pero los Orioles no bajaron la guardia y tuvieron su recompensa en el sexto rollo. Iker Rodríguez fue remolcado por Brandon Espinoza para empatar el score, luego Ángel Ibarra pegó doblete que empujó al mismo Espinoza con la carrera de la ventaja definitiva para el cuadro dirigido por Gabriel Banda.

El relevista José Rodríguez se acreditó el triunfo tras 2 entradas y 2 tercios de labor, Brandon Espinoza fue el toletero más certero al pegar de 2-2 y contribuir con 3 rayitas, mientras que la derrota fue para Pedro Zapata, quien relevó al abridor Rubén Jasso.