Monclova rinde homenaje a Juan Castro con función de boxeo

El próximo 20 de diciembre, los mejores prospectos del boxeo de Monclova y la Región se reunirán en una función especial para homenajear al desaparecido entrenador Juan "Marsopa" Castro.

El Gimnasio Municipal ubicado a un costado de la Casa Meced, el cual lleva el nombre del legendario hacedor de campeones que falleció en 2020, será escenario de una velada emotiva e intensa, en la que se recordará a "La Marsopa" y a la vez habrá una atractiva cartelera que combinará peleas profesionales y amateurs.

"Cerraremos el año con una cartelera para rendir homenaje a mi padre, Juan "La Marsopa" Castro (+), ya estamos preparando todos los detalles para este evento especial en el que recordaremos a un entrenador que dejó huella en Coahuila", dijo Pavel Castro, entrenador y representante de Marsopa Promotions.

"Incluiremos 3 peleas profesionales y 10 amateurs que todavía estamos por definir. Obviamente estarán peleadores de nuestro gimnasio, enfrentando a rivales foráneos y locales, mientras que en las peleas amateurs se enfrentarán los mejores representantes de los gimnasios de Monclova, Frontera y Castaños", añadió.

Pavel Castro dijo que para este evento especial se tiene contemplada la presencia de algunos de los pugilistas que se formaron bajo la instrucción del recordado Juan "Marsopa" Castro, así como de familiares amigos. También hará presencia el recientemente proclamado campeón Nacional Juvenil de peso Supergallo, Isaac "El Galileo" Guevara.