Así será el sorteo del Mundial 2026: reglas, bombos y los posibles rivales de América Latina

Este viernes, la atención del planeta futbolístico se centrará en Washington D.C., donde la FIFA llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026. La ceremonia, programada para las 12:00 hora local (17:00 GMT) en el Centro Kennedy, definirá cómo quedarán distribuidos los 12 grupos de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Detalles del sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C.

Los tres países anfitriones ya tienen un lugar asegurado como cabezas de grupo: México ocupará la posición A1 con una bola verde, Canadá será B1 con una bola roja y Estados Unidos estará en la casilla D1 con una bola azul. El resto de las 39 selecciones clasificadas, junto con los seis equipos que obtendrán boleto en los repechajes del próximo año, conocerán su destino mediante un sorteo aleatorio.

Para la ceremonia se han formado cuatro bombos de 12 selecciones cada uno (incluidos los espacios para los clasificados por repechaje). En el bombo 1 están los anfitriones y las selecciones mejor ubicadas en el ranking de la FIFA al 19 de noviembre: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Equipos y bombos para el sorteo del Mundial 2026

Una vez que se coloquen los anfitriones, se extraerán las bolas restantes del bombo 1 para completar los grupos que van de la letra C a la L. España, Argentina, Francia e Inglaterra tienen posiciones predefinidas como parte de un mecanismo con el que la FIFA busca evitar que se enfrenten antes de semifinales.

Posteriormente se sortearán los equipos del bombo 2 (entre ellos Colombia, Uruguay y Ecuador), después los del bombo 3 (incluidos Panamá y Paraguay), y finalmente los del bombo 4, donde aparecen seis selecciones ya clasificadas y seis plazas correspondientes a los repechajes de UEFA y FIFA. Todas estas bolas serán blancas, a diferencia de las asignadas a los anfitriones.

Restricciones y siembra en el sorteo del Mundial 2026

A diferencia de ediciones anteriores, en este sorteo no se decidirán las posiciones dentro de cada grupo. La FIFA ya estableció previamente en qué casilla se ubicará cada selección extraída de los bombos 2, 3 y 4. Por ejemplo, México ya sabe que su primer partido será ante un equipo del bombo 3 el 11 de junio.

El organismo también ha fijado restricciones: ningún grupo podrá tener dos selecciones de la misma confederación, salvo en el caso de Europa, que cuenta con 16 plazas y necesariamente repetirá presencia en algunos sectores. Además, se aplicará un sistema de "siembra" para que las cuatro selecciones mejor clasificadas (España, Argentina, Francia e Inglaterra) queden en lados opuestos del cuadro eliminatorio.

El calendario oficial del torneo —con fechas, horarios y sedes— será presentado en otra transmisión en vivo un día después del sorteo, el sábado a las 12:00 hora local.