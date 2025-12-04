Toluca busca remontar tras caída en semifinal ante Rayados

Rayados de Monterrey tomó ventaja en la semifinal del Apertura 2025 al vencer a Toluca en el partido de ida, un encuentro en el que la figura principal fue el portero Luis Cárdenas, decisivo en varios momentos del juego y clave para sostener el resultado rumbo a la definición del próximo sábado.

El duelo comenzó con cierta cautela por parte de ambos equipos, pero fue Toluca quien generó la primera acción clara. Al minuto 32, tras una secuencia de pases, el balón quedó a disposición de Paulinho, quien se internó en el área con opción de disparo. Cuando el portugués preparaba el remate, Ricardo Chávez cerró a tiempo y logró quitarle la pelota con una barrida que evitó el daño.

Detalles del partido entre Toluca y Rayados

La respuesta de Monterrey llegó rápidamente. Al 38´, Jesús "Tecatito" Corona recibió por la banda derecha y envió un centro que encontró a Germán Berterame en plena elevación. El delantero conectó un cabezazo que superó a Hugo González y puso adelante a los visitantes. Tras el gol, los jugadores escarlatas reclamaron al árbitro Daniel Quintero una posible posición adelantada en la jugada previa, pero el silbante mantuvo su decisión y validó el 0-1.

Luis Cárdenas, figura clave en la victoria de Rayados

En la segunda mitad, Toluca adelantó líneas para buscar el empate y puso a prueba al guardameta albiazul. Al minuto 81, Nico Castro habilitó nuevamente a Paulinho, cuyo disparo pegó en el poste y luego rebotó en Cárdenas, quien logró quedarse con el balón antes de que cruzara la línea. Apenas un minuto más tarde, el arquero volvió a intervenir tras un tiro del propio Castro, en una acción que exigió reflejos rápidos.

Toluca busca el empate en la segunda mitad

El cierre del partido mantuvo la misma dinámica: empuje de Toluca y resistencia de Rayados. Al 86´, Marcel Ruiz punteó un balón dentro del área que se estrelló en el poste. En el rebote, el mediocampista tuvo otra oportunidad, pero Cárdenas alcanzó a desviarlo y Ricardo Chávez completó el despeje enviando la pelota al tiro de esquina.