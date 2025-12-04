Sheinbaum prepara encuentro relámpago con Trump previo al sorteo del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que viajará a Washington para asistir al sorteo del Mundial de la FIFA, un evento que aprovechará para sostener su primer encuentro directo con Donald Trump. Aunque Canadá ya tuvo contacto con el expresidente estadounidense en el contexto del T-MEC, esta será la primera vez que Sheinbaum dialogue cara a cara con él.

La mandataria dejó claro que su presencia en el sorteo no está motivada por el futbol, sino por la oportunidad de reunirse tanto con Trump como con el primer ministro canadiense, Mark Carney. Durante su conferencia matutina, explicó que el viaje será corto: partirá esta tarde, regresará mañana e incluirá un encuentro con la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos.

Sheinbaum confirma su asistencia al sorteo del Mundial en Washington

Respecto al sorteo, Sheinbaum reconoció no tener del todo claro el procedimiento, aunque señaló que México encabezará un grupo. Su estadía en el evento será limitada: permanecerá únicamente hasta que se revele la "pelotita" con el nombre del país y se anuncie la conformación del grupo.

Reunión entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump en el evento

El evento en el Kennedy Center podría convertirse en el primer acercamiento conjunto entre los tres integrantes del T-MEC en este nuevo escenario político. Para Sheinbaum, la ocasión servirá para mostrar que existe "unidad" en América del Norte, especialmente entre los países que coorganizan el Mundial 2026.

El sorteo de la FIFA se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a las 11:00 horas y será transmitido por TV Azteca, Televisa y sopitas.com.