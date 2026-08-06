Salvador Procopio logra primer lugar en Copa Titanes 2026

El fisicoculturista castañense Salvador Procopio Salinas logró una destacada actuación en la Copa Titanes 2026, certamen de carácter nacional celebrado el pasado domingo en el Gimnasio Nuevo León, en Monterrey, donde conquistó un campeonato y un tercer lugar que lo mantienen en ascenso rumbo a sus próximos compromisos.

El evento, organizado por la Asociación de Fisicoculturismo de Nuevo León, reunió a competidores de distintos estados del país, quienes protagonizaron una intensa jornada sobre el escenario en busca de los máximos honores.

Representando a Castaños, Procopio Salinas compitió en las divisiones Men's Physique Novatos y Fisicoculturismo Novatos, mostrando una sólida preparación y una destacada condición física que le permitió subir al podio en ambas modalidades.

El atleta conquistó el primer lugar en Men's Physique Novatos, gracias a una presentación convincente que le valió el reconocimiento de los jueces, mientras que en Fisicoculturismo Novatos obtuvo el tercer lugar, cerrando una participación sobresaliente dentro de un certamen de alto nivel competitivo.

Con estos resultados, Procopio Salinas confirma el buen momento que atraviesa y fortalece su preparación de cara al Mr. Coahuila 2026, competencia programada para el próximo 22 de agosto en la ciudad de Saltillo, donde buscará mantenerse entre los protagonistas del fisicoculturismo estatal.