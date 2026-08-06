Jinete Brayan Medina destaca en Cuernos Chuecos en Jalisco

El ascenso de Brayan Medina Dávila en el circuito nacional de rodeo continúa a paso firme. El jinete originario de Castaños volvió a ser protagonista el pasado fin de semana al conquistar el segundo lugar de la etapa 26 del circuito Cuernos Chuecos, donde además firmó una de las montas más espectaculares de la noche al dominar al toro El Mago, un ejemplar que llegaba con una prolongada racha sin ser vencido.

El abarrotado lienzo charro de Lagos de Moreno, Jalisco, fue escenario de otra demostración del talento del vaquero castañense. En la ronda corta, Medina Dávila aguantó con autoridad los ocho segundos reglamentarios sobre el potente toro de la ganadería Romero Ranch, recibiendo una calificación de 86 puntos que desató la ovación del público.

La sólida monta del Medina Dávila quedó registrada entre las mejores de la noche y le permitió finalizar segundo en la etapa, únicamente por detrás del guanajuatense Adán Ramírez, quien además ratificó su posición como líder del circuito.

La cosecha de puntos también impulsó al jinete de Castaños en la clasificación general. Con un acumulado de 817 unidades, ascendió al puesto 13 del ranking, ingresando por primera vez al Top 15 de jinetes que mantienen vivas sus aspiraciones de llegar a la gran final del circuito de rodeo Cuernos Chuecos.