Tigres del Oriente triunfan sobre Astros en la final de béisbol: 5-2

Los Tigres del Oriente rugieron en el primer juego de la serie final con triunfo por pizarra de 5 carreras contra 2 sobre Astros, para acercarse al trono de la Liga de Béisbol de Jugadores de 60 años y más.

Santos Vázquez tuvo una jornada impecable en la registradora del Parque Ferrocarrilero al pegar de 3-3 y aportar una tercia de anotaciones para comandar el ataque felino, seguido por Martín Peña y Gilberto Castellanos con marca de 4-2, mientras que en el montículo destacó Miguel Vázquez con victoriosa labor de 7 innings.

Los orientales se encaminaron al triunfo desde la primera tanda con la primera rayita pintada por Vázquez, mientras que Peña anotó en la tercera para ampliar la diferencia. Los Astros reaccionaron en el cuarto rollo y emparejaron momentáneamente con timbres de Juventino Interial y Celestino Zapata, pero después de esto ya no hicieron más daño.

Por su parte, Santos Vázquez y Martín Peña le regresaron la ventaja a los Tigres con anotaciones en la quinta entrada, mientras que el mismo Vázquez volvió a pisar la goma en la séptima para ponerle el cerrojo al triunfo. La final continuará el próximo jueves con el segundo cotejo de la serie, en el que un triunfo de Tigres le valdría el título, mientras que Astros está obligado a ganar para obligar un tercer y decisivo duelo.