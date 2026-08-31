Águilas arrasan 21-1 a Mets en la Liga Municipal de Softbol Femenil

Las Águilas necesitaron apenas tres entradas para fraguar una contundente victoria de 21 carreras a 1 sobre Mets, en duelo que libraron el pasado sábado dentro de la tercera serie de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Galilea Hernández encabezó la ofensiva de las emplumadas al batear de 3-3 y contribuir con una tercia de carreras anotadas. Por su parte, Danaé Castellanos terminó su actuación con efectividad de 2-2 y 3 timbres, mientras que Victoria Marrero disparó par de sencillos en dos turnos y anotó en un par de ocasiones, para reforzar el certero ataque de Águilas.

Desde el círculo de pitcheo, Vika Hernández lanzó tres sólidas entradas en las que permitió apenas una carrera y dos imparables, otorgó una base por bolas y recetó siete ponches para apuntarse el triunfo. Victoria Bueno cargó con el descalabro después de trabajar dos episodios en los que permitió 18 carreras, mientras que Lesly Fabela la apoyó como relevista en un intento de detener la ofensiva rival.

Mets tomó ventaja en la apertura del primer rollo, cuando Ingrid Hernández estrenó la pizarra; sin embargo, Águilas respondió con un rally de cinco carreras en el cierre de la misma tanda. La ofensiva emplumada arreció en el segundo episodio con 12 rayitas y cerró la cuenta en la tercera entrada con anotaciones de Galilea Hernández, Danaé Castellanos, Emma Trejo y Vika Hernández, sellando una victoria por amplio margen.