América, a un paso de cerrar el fichaje de Carlos Álvarez

El América continúa trabajando en la conformación de su plantilla para el Apertura 2026 y tiene a Carlos Álvarez como uno de sus objetivos. El atacante del Levante interesa tanto a la directiva como al cuerpo técnico azulcrema debido a la proyección que presenta.

La negociación con el futbolista ya habría avanzado de manera importante, pues Álvarez aceptó las condiciones planteadas para llegar al futbol mexicano. Ahora, el principal punto por resolver es el entendimiento entre América y Levante, en una operación que rondaría los siete millones de dólares más uno adicional en variables.

La directiva del América busca cerrar la negociación por Carlos Álvarez antes del cierre del mercado.

En caso de concretarse el acuerdo, la intención del conjunto de Coapa es que el delantero firme un contrato por tres años. Además, buscarían que su incorporación se produzca cuanto antes para realizarle los exámenes médicos y posteriormente pueda comenzar a trabajar.

El Levante tiene poco tiempo para decidir sobre la salida de Carlos Álvarez, cuyo fichaje podría costar siete millones.

Sin embargo, el cierre del mercado de fichajes en España representa un factor que podría complicar la operación. Este día termina el periodo de transferencias en aquel país, por lo que el Levante tendría poco margen para modificar su plantilla. En México, en cambio, el mercado permanecerá abierto hasta el día 11 de este mes.

Carlos Álvarez firmaría un contrato por tres años si se concreta su llegada al América.

De concretarse la llegada de Álvarez, el atacante se convertiría en el cuarto refuerzo del América para este torneo, después de las incorporaciones de Oscar Perea, Edwin Cerrillo y Miguel Borja.