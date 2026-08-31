Generales se corona campeón de la Liga Recreativa de Béisbol en Monclova

Con una voltereta digna de película, Generales hizo bueno el viejo dicho de "caballo que alcanza, gana" y se proclamó monarca del Grupo 2 de la Liga Recreativa de Béisbol, luego de imponerse por dramática pizarra de 10-9 sobre Naranjeros en el duelo definitivo de la serie final.

Después de caer en el primer compromiso, la tropa sacó la casta en el segundo encuentro para emparejar la batalla y llevar la definición hasta el tercer y último juego. Finalmente, el pasado domingo, ante un lleno en el Parque "Chacho" Fabela de la colonia Occidental, los generalísimos completaron la hazaña que valió la corona.

La "naranja mecánica" tomó la iniciativa desde temprano, cuando Víctor Contreras produjo un par de carreras para adelantar a Naranjeros en el segundo capítulo. Sin embargo, Generales respondió en el momento oportuno, vino de atrás y sostuvo una férrea batalla para inclinar finalmente la balanza a su favor por una mínima diferencia.

Humberto Mora, Víctor Montelongo, José Sánchez y Héctor Martínez encabezaron la ofensiva campeona con bateo oportuno, mientras que Rosario Reyes cumplió una destacada labor desde el relevo para apuntarse el triunfo, en tanto que Manuel Torres cargó con el revés en el juego que le puso el cerrojo a la Temporada 2026 del circuito de pelota para jugadores de 50 años y más.