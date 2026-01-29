Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

Julián Quiñones vive un momento estelar en la Saudi Pro League 2025-26 al consolidarse como uno de los máximos goleadores del torneo y desplazar al astro portugués Cristiano Ronaldo en el liderato de la tabla de goleo individual.

El delantero mexicano, quien milita en el Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita, marcó nuevamente con su equipo en el reciente triunfo 2-1 sobre el Al Hilal y alcanzó 17 anotaciones en la temporada, superando a Cristiano Ronaldo, quien registra 16 tantos.

Esto confirma la gran racha ofensiva que ha mantenido Quiñones desde finales de 2025. Su participación ha sido determinante para el rendimiento de Al-Qadsiah, actualmente en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.

Racha goleadora de Quiñones

Quiñones ha marcado en ocho jornadas consecutivas, acumulando diez goles y una asistencia en ese tramo, lo que lo coloca como pieza clave del ataque.

Además de desplazar a Ronaldo, el mexicano ha superado en la tabla de goleo a figuras como Joao Félix y Joshua King, consolidándose como el referente ofensivo de la liga saudí.

Posible llamado a la Selección Mexicana

El rendimiento de Quiñones ha generado también comentarios en torno a su posible consideración para la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, aunque hasta ahora esto no ha sido confirmado por el entrenador.

Tras su paso por el Club América, donde destacó en la Liga MX, Quiñones ha consolidado su carrera en el fútbol internacional y vive posiblemente el mejor tramo goleador de su trayectoria profesional en Arabia Saudita.

Según estadísticas recientes, estos son los principales artilleros del certamen: