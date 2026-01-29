Antuna cambia de piel: sale de Tigres y refuerza a Pumas; Ruvalcaba parte a la

Pumas agitó el mercado de fichajes con dos movimientos de alto impacto que transforman su ataque por las bandas. El conjunto universitario confirmó la incorporación de Uriel Antuna, procedente de Tigres, y al mismo tiempo concretó la salida de Jorge Ruvalcaba rumbo a la MLS.

Antuna ya se encuentra en la Ciudad de México para reportar en Cantera y sumarse al equipo. El extremo de 28 años llega tras un paso complicado por Tigres, donde no logró consolidarse: disputó 48 partidos a lo largo de tres torneos y tres jornadas, con un gol y ocho asistencias. Su mejor versión en el fútbol mexicano la mostró con Cruz Azul, club con el que jugó 111 encuentros, marcó 14 tantos, dio 19 pases de gol y fue campeón de goleo en el Clausura 2024. En Chivas tuvo momentos destacados, aunque su etapa en Guadalajara quedó marcada por señalamientos fuera de la cancha.

¿Qué motivó la llegada de Antuna a Pumas?

La llegada de Antuna se da en compra definitiva y responde a una petición expresa de Efraín Juárez, quien ya había intentado sumarlo desde la temporada anterior. El futbolista nacido en Gómez Palacio, Durango, buscará retomar regularidad y mantenerse en el radar de la selección mexicana.

Para financiar esta operación, Pumas cerró la venta de Jorge Ruvalcaba al New York Red Bulls por una cifra cercana a los seis millones de dólares, también como traspaso definitivo. El extremo mexicoamericano regresa a Estados Unidos, país del que salió siendo muy joven para integrarse a Pumas desde las filas de los CSUB Coyotes.

Impacto de Ruvalcaba en Pumas

Ruvalcaba disputó 99 partidos con la camiseta universitaria, en los que aportó 16 goles y ocho asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores con mayor identificación con la afición. Será su segunda experiencia profesional fuera de México, tras un préstamo previo con el Standard de Lieja, donde tuvo poca actividad.

Ambos futbolistas han tenido participación con la selección mexicana. Ruvalcaba vio acción en amistosos ante River Plate e Inter de Porto Alegre, partidos en los que anotó, y debutó oficialmente en noviembre pasado frente a Paraguay. Antuna, por su parte, ha sido habitual en convocatorias: estuvo en el Mundial de Catar bajo el mando de Gerardo Martino y fue considerado por Javier "Vasco" Aguirre para Copa América, Copa Oro y las finales de la CONCACAF Nations League, torneo del que es campeón.