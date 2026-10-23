Julián Quiñones anota, pero Al-Qadisiyah pierde ante Al-Hilal

El atacante mexicano Julián Quiñones volvió a hacerse presente en las redes de la Liga Profesional Saudí al marcar en el duelo disputado en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd. Sin embargo, su anotación no fue suficiente para evitar la caída de Al-Qadisiyah por marcador de 2-3 ante Al-Hilal en el cierre de la jornada 11.

El conjunto visitante tomó la delantera temprano en el encuentro con anotación de Gabriel Martinelli al minuto 20. La respuesta de Al-Qadisiyah llegó diez minutos más tarde gracias a Julián Quiñones, el exatacante de las Águilas del América y la Selección Nacional de México, quien definió con precisión al 30' a pase de Musab Al-Juwayr para poner el empate 1-1 con el que ambos clubes se fueron al descanso.

En la segunda mitad, Al-Hilal inclinó la balanza a su favor con goles de Rúben Neves al 76' y de Sergej Milinkovic-Savic al 83'. En los minutos finales, Mateo Retegui acercó a Al-Qadisiyah al 86' para el 2-3 definitivo, marcador con el cual el árbitro decretó el final tras el tiempo añadido.

El equipo del mexicano Quiñones se quedó con 25 puntos en el tercer peldaño de la clasificación, misma cantidad que Al Nassr de Cristiano Ronaldo, pero un peldaño abajo por mejor diferencia de goles. La jornada de la liga saudí también tuvo actividad destacada en el frente de ataque de Al-Nassr, donde el delantero portugués Cristiano Ronaldo convirtió gol en la victoria de su equipo 3-1 frente a Al-Faisaly, manteniéndose en la cima de la tabla de goleo individual del certamen.