Julio Cesar Chávez confirma que su hijo esta en rehabilitación

Tras haber entablado planes para volver a pelear en 2022 contra el youtuber Jake Paul, Julio César Chávez Jr. puso un súbito alto a su actividad en redes sociales. A finales del mes de febrero sus habituales transmisiones en vivo dejaron de difundirse y algunos aficionados especularon sobre su paradero. Sin embargo, el Gran Campeón Mexicano confirmó que se encuentra en un programa de recuperación.

Por medio de su cuenta verificada de Instagram, Julio César Chávez González difundió un video junto a su nieto, el hijo de Julio César Chávez Carrasco. En el material aclaró el motivo por el que su vástago dejó de interactuar con sus seguidores y negó que haya sido secuestrado o su vida se encuentre en riesgo.

"Hola a todos mis amigos que han preguntado por mi hijo Julio. Quiero decirles que mi hijo está en buenas manos. Está en un programa de recuperación y, primeramente Dios, muy pronto va a estar bien. Él va a poder hablar con todos ustedes. Para todos los que han preguntado dónde está mi hijo, si está secuestrado o perdido, nada de eso. Mi hijo está recuperándose para poder disfrutar de su hijo", declaró.

El César del Boxeo no especificó el lugar donde su hijo está realizando su proceso de recuperación. En ocasiones anteriores ha sido acogido en algunas de las instalaciones de la Clínica Baja del Sol, organización fundada por Chávez González y en la que no ha tenido la mejor experiencia, según ha comentado en su perfil de Instagram.

"No me llevo con la gente de la clínica de mi papá porque son una basura, la verdad. La clínica de mi papá está peor, hoy se fugaron varios y está peor. No se trata de mentir", condenó Chávez Carrasco.

En semanas anteriores a la súbita desaparición de sus redes sociales, Chávez Jr. había confirmado su regreso al cuadrilátero. Incluso, adelantó que, a falta de la confirmación de su rival y organizadores, encaminaría su enfrentamiento en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, misma que hubiera sido programada para el 26 de febrero o el primer sábado de marzo. Sin embargo, su declaración fue desmentida con el paso de los días.

En su etapa profesional, el Junior ha encaminado 60 reyertas (53-6-1), aunque en el transcurso ha padecido diversas interrupciones debido a su problema con las drogas. Dicho rasgo, de acuerdo con expertos como Carlos El Zar Aguilar, ha mermado su rendimiento de forma notoria, pues en sus primeros años mostró mejores cualidades comparado con el entonces desconocido Saúl Canelo Álvarez.

