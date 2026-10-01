Jürgen Klopp logra su primera victoria con Alemania: 2-0 ante Serbia

El tercer intento fue el bueno para Jürgen Klopp. El técnico consiguió su primera victoria como seleccionador de Alemania, luego de vencer 2-0 a Serbia en el Allianz Arena, duelo correspondiente al grupo A2 de la Liga A de la UEFA Nations League.

La presión estaba sobre Klopp tras el empate 1-1 con Países Bajos y la derrota por 1-0 ante Grecia.

Florian Wirtz fue clave para que Alemania abriera el marcador con una gran jugada individual que desembocó en el gol de Tom Bischof al 39´. Después, marcó el gol que selló el triunfo al minuto 61.

"La mezcla de futbol y actitud estuvo al máximo. He dicho a los chicos que ese debe ser nuestro camino", destacó el técnico de la Mannschaft a la televisión ZDF.

La balanza en enfrentamientos directos entre Alemania y Serbia queda 1-1. El único enfrentamiento que habían tenido anteriormente fue en el Mundial 2010, cuando los serbios se impusieron 1-0 con gol de Milan Jovanovic.

Klopp y Alemania tratarán de continuar con la misma sintonía el próximo domingo, cuando enfrenten a Grecia en un duelo de revancha. Los griegos estuvieron cerca de encadenar su tercera victoria. Sin embargo, un gol de Tijjani Reijnders al 89´ marcó el 2-2 definitivo.