Primaria Francisco I. Madero triunfa 5-2 sobre Club de Leones en Fut-5

En partido que abrió la primera jornada de la Liga Escolar de Fut-5 201, el representativo de la primaria Francisco I. Madero se impuso ante la escuadra de la escuela primaria Club de Leones Número 1 por marcador de 5 goles contra 2, ayer por la tarde.

El conjunto maderista hizo valer la localía con una clara ventaja sobre los felinos en duelo que se jugó bajo una ligera llovizna y una numerosa presencia de padres de familia, en el plantel estudiantil del sector El Pueblo.

Marcos Salas, Leonardo Ramírez, Damián Suárez, Eduardo Martínez y Mariano Pizaña firmaron las anotaciones que le abrieron la puerta del triunfo al equipo local, el cual mostró una ofensiva bastante efectiva y una zaga que fue eficiente a la hora de contener el ataque rival.

Por su parte, los leones contaron con anotaciones de Luis Rosas y Francisco De la Fuente para cortar la distancia en el marcador final del cotejo que fue sancionado por el árbitro Roberto Revillas, en la jornada inaugural del certamen que otorgará el pase a la eliminatoria estatal.