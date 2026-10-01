Notaría Maldonado sigue invicto en la Liga Municipal de Fútbol: 24 puntos

En la categoría Premier Plus de la Liga Municipal de Fútbol, la escuadra de Notaría Maldonado sigue liderando con marca perfecta después de ocho jornadas disputadas.

Los notarios continúan en el primer puesto de la tabla tras ocho victorias consecutivas y una suma de 24 puntos, además de contar con la defensiva más sólida de la competencia, que ha admitido apenas cinco goles. El triunfo más reciente de Notaría se dio en la jornada pasada ante la Colonia Obrera, a la que le quitó el invicto y dejó en la segunda posición con 17 unidades.

El resto de los equipos se ubican a una considerable distancia del líder. En la tercera posición, Atlético Oriente aparece con 15 puntos, mientras que Necaxa de Estancias y Juventus cuentan con 14, seguidos por Trailas Teca con 11 unidades.

En la séptima posición, Juventus FC registra nueve puntos en su cuenta, en tanto que en la parte baja de la tabla se ubican FC Jumar con cinco puntos, Cuervos con cuatro y el Club Deportivo Miravalle con apenas una unidad.

Por otro lado, la competencia por el título de goleo la encabeza Josymar García, quien ha tenido una contundente actuación con Trailas Teca y en lo que va de la campaña suma 14 dianas, seguido por Héctor Morado de la Colonia Obrera con 13 y Enrique González del Juventus con 12.

En la novena fecha del Torneo Clausura 2026, el líder Notaría recibirá a Juventus FC en la cancha de la Unidad Deportiva, a las 9:00 de la mañana, a la vez que Necaxa recibe en Estancias a FC Jumar; un par de horas después, Miravalle y Colonia Obrera protagonizarán un duelo de tradición en el campo de la colonia Azteca, en tanto que Atlético Oriente y Juventus se enfrentarán en la colonia Veteranos.