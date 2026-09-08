Justicieras logran impresionante triunfo en la Liga Municipal de Softbol

Justicieras desplegó un potente ataque y en cinco entradas selló una contundente victoria de 21 carreras a 9 sobre Yankees, al enfrentarse en la cuarta serie de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

En el primer capítulo, Denisse Macías conectó cuadrangular para comandar un rally de siete carreras que puso a Justicieras al frente desde temprano. La ofensiva continuó con cinco anotaciones en la segunda entrada, mientras Yudith Reyes agregó una carrera en la tercera. Para la cuarta tanda, las justas cosecharon otro racimo de cinco, en tanto que Dafne Loya, Majo Cruz y Yulisa Estrada sumaron tres más en el quinto episodio para redondear la ventaja.

Yankees intentó mantenerse en la pelea con tres carreras en el primer inning y cuatro más durante la cuarta entrada, aunque la desventaja ya era considerable. En el cierre del quinto rollo, Alexa Mata y Claudia García cruzaron el plato para cerrar la cuenta de las bombarderas, que finalmente no pudieron evitar el nocaut.

En la lomita, Elizabeth Ramírez trabajó cinco entradas en las que permitió nueve carreras y 11 imparables para acreditarse la victoria. A la ofensiva, Yudith Reyes comandó la artillería de Justicieras al batear de 5-3, mientras Azenet Guipzot cargó con el descalabro tirando cuatro rollos.