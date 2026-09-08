Diablos vencen a Indios: 11-3 en Liga de Béisbol 40 Años

Los Diablos registraron su cuarta victoria de la temporada en la Liga de Béisbol de 40 Años, al imponerse con una holgada diferencia en la pizarra de 11-3 sobre Indios, en cotejo que protagonizaron sobre el diamante del Parque Infantil, durante la sexta serie.

La Tribu inauguró el marcador en el primer rollo con anotación de Humberto López, pero los pingos respondieron de inmediato en la segunda tanda con anotaciones de Luis Castillo y Manuel Maldonado para tomar el mando. El ataque escarlata se encendió en el tercer episodio, cuando con un rally de cinco carreras encabezado por José De la Cruz, Manuel Maldonado y Jesús Esquivel, quienes conectaron dobletes, para despegarse 7-1.

Indios intentó meterse nuevamente en la pelea durante la parte alta del sexto capítulo, con carreras de Humberto López y Martín Pérez, pero la reacción quedó corta. En el cierre de ese mismo inning, Diablos volvió a hacer daño con un racimo de cuatro anotaciones que amplió la diferencia y sentenció el resultado.

El zurdo Adrián Ramírez se apuntó la victoria desde el montículo, luego de lanzar cinco entradas de una carrera, tres imparables y 10 ponches, respaldado por el sólido relevo de Daniel Rubio. A la ofensiva, José De la Cruz fue el mejor bateador de los pingos al terminar de 4-3, mientras Francisco Sustaita cargó con la derrota.