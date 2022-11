Justin Verlander va por su primer triunfo en Serie Mundial

Justin Verlander, el pitcher estelar de los Astros de Houston, buscará su primera victoria en Serie Mundial, sin recordar que antes de eso tuvo ocho intentos fallidos.

Verlander, futuro miembro del Salón de la Fama, tiene marca de 0-6 con 6.07 de efectividad en sus apariciones en el clásico de otoño, incluida la del Juego 1 de esta edición, donde dejó ir una ventaja de cinco carreras.

Entiendo que todo está escrito, que al paso de los años será difícil no recordar que no me fue bien en Serie Mundial, pero mañana (hoy) no voy a recordar eso. Yo voy con la necesidad de ayudar a mi equipo a ganar un anillo más y nada más", dijo Verlander.

Tras su primera apertura contra los Filis en esta serie, donde permitió cinco carreras en cinco entradas de labor, Verlander tiene claro que tiene que mejorar para hoy.

Creo que muchas veces la ejecución tiene que ver con tu mecánica. Encontré algunas cosas mecánicas que necesitaba corregir y he estado trabajando muy duro desde entonces, pero no hay forma de saber cómo va todo hasta que entras en el juego y ves las reacciones de los bateadores", sentenció el lanzador.